Хабикай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1842
Сын: Кабылов Динмухамет Мухаметсалихов
Отец ребёнка: Кабылов Мухаметсалих Мухамедьянов
Рождение ребёнка
15.04.1845
Сын: Кабылов Нурмухамет Мухаметсалихов
Отец ребёнка: Кабылов Мухаметсалих Мухамедьянов
Рождение ребёнка
09.11.1847
Сын: Кабылов Мухаметзариф Мухаметсалихов
Отец ребёнка: Кабылов Мухаметсалих Мухамедьянов
Рождение ребёнка
13.12.1849
Сын: Кабылов Мухаметкарим Мухаметсалихов
Отец ребёнка: Кабылов Мухаметсалих Мухамедьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно