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Хабикай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1842

Сын: Кабылов Динмухамет Мухаметсалихов

Отец ребёнка: Кабылов Мухаметсалих Мухамедьянов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1845

Сын: Кабылов Нурмухамет Мухаметсалихов

Отец ребёнка: Кабылов Мухаметсалих Мухамедьянов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1847

Сын: Кабылов Мухаметзариф Мухаметсалихов

Отец ребёнка: Кабылов Мухаметсалих Мухамедьянов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1849

Сын: Кабылов Мухаметкарим Мухаметсалихов

Отец ребёнка: Кабылов Мухаметсалих Мухамедьянов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабылов Мухаметсалих Мухамедьянов

Место жительства
Неизвестно
Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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