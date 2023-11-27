Степанида Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Яков Семёнович

Отец ребёнка: Семен Афанасьевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Василий Семёнович

Отец ребёнка: Семен Афанасьевич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Иван Семёнович

Отец ребёнка: Семен Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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