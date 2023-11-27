Степанида Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Сын: Яков Семёнович
Отец ребёнка: Семен Афанасьевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Василий Семёнович
Отец ребёнка: Семен Афанасьевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Иван Семёнович
Отец ребёнка: Семен Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Афанасьевич
Смерть
Неизвестно