Мартьянова (Лежнёва -?) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьянова (Лежнёва -?) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартьянов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартьянов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартьянов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартьянов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартьянов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартьянов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартьянов Алексей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартьянов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
05.01.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартьянов Алексей Сергеевич

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
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Рождение ребёнка
19.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартьянов Алексей Сергеевич

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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