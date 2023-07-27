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Тамбовцев Самсон Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1833

Отец: Тамбовцев Семен Иванов

Мать: Тамбовцева (комольнова) Устинья Филиппова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Марианна Самсоновна

Мать ребёнка: Тамбовцев Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
22.10.1854

Сын: Тамбовцев Григорий Самсонов

Мать ребёнка: Тамбовцев Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
27.02.1856

Дочь: Ефросилья (Мария) Самсоновна

Мать ребёнка: Тамбовцев Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
08.08.1857

Сын: Тамбовцев Андрей Самсонович

Мать ребёнка: Тамбовцев Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Тамбовцев Сергей Самсонович

Мать ребёнка: Тамбовцев Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
04.01.1861

Сын: Тамбовцев Михаил Самсонович

Мать ребёнка: Тамбовцев Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
13.05.1862

Дочь: Гликерья Самсоновна

Мать ребёнка: Тамбовцев Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Тамбовцев Григорий Самсонович

Мать ребёнка: Тамбовцев Агафья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамбовцев Агафья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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