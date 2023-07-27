Тамбовцев Самсон Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1833
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Марианна Самсоновна
Мать ребёнка: Тамбовцев Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
22.10.1854
Сын: Тамбовцев Григорий Самсонов
Мать ребёнка: Тамбовцев Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
27.02.1856
Дочь: Ефросилья (Мария) Самсоновна
Мать ребёнка: Тамбовцев Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
08.08.1857
Сын: Тамбовцев Андрей Самсонович
Мать ребёнка: Тамбовцев Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Тамбовцев Сергей Самсонович
Мать ребёнка: Тамбовцев Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
04.01.1861
Сын: Тамбовцев Михаил Самсонович
Мать ребёнка: Тамбовцев Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
13.05.1862
Дочь: Гликерья Самсоновна
Мать ребёнка: Тамбовцев Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Тамбовцев Григорий Самсонович
Мать ребёнка: Тамбовцев Агафья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно