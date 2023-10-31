Кокорина (Правдина) Матрона Елизарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Правдина) Матрона Елизарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Кокорина Мария Алексеева

Отец ребёнка: Кокорин Алексей Андреев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1767

Муж: Кокорин Алексей Андреев

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Кокорина Офимья Алексеева

Отец ребёнка: Кокорин Алексей Андреев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Кокорин Петр Алексеев

Отец ребёнка: Кокорин Алексей Андреев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Кокорин Калина Алексеев

Отец ребёнка: Кокорин Алексей Андреев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Кокорин Федор Алексеев

Отец ребёнка: Кокорин Алексей Андреев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Кокорина Акулина Алексеева

Отец ребёнка: Кокорин Алексей Андреев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Кокорина Агафья Алексеева

Отец ребёнка: Кокорин Алексей Андреев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Кокорина Гликерья Алексеева

Отец ребёнка: Кокорин Алексей Андреев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 678
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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