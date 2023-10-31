Кокорина (Правдина) Матрона Елизарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Кокорина Мария Алексеева
Отец ребёнка: Кокорин Алексей Андреев
Бракосочетание
До 1767
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Кокорина Офимья Алексеева
Отец ребёнка: Кокорин Алексей Андреев
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Кокорин Алексей Андреев
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Кокорин Алексей Андреев
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Кокорин Алексей Андреев
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Кокорина Акулина Алексеева
Отец ребёнка: Кокорин Алексей Андреев
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Кокорина Агафья Алексеева
Отец ребёнка: Кокорин Алексей Андреев
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Кокорина Гликерья Алексеева
Отец ребёнка: Кокорин Алексей Андреев
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 678
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно