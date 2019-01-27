Черняев (Глумов) Юрий (Георгий) Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1954
Дата смерти27.01.19
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сашнева (Черняева) Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.01.19
Рождение ребёнка
21.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности