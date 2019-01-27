Черняев (Глумов) Юрий (Георгий) Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняев (Глумов) Юрий (Георгий) Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1954

Дата смерти

27.01.19

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1954

Отец: Рыжаков Константин Дмитриевич

Мать: Черняева (Глумова) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сашнева (Черняева) Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.01.19
Рождение ребёнка
21.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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