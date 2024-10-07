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Агап Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1860

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Фёдор Иванович

Мать: Анисья Арефьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Абрамовна

Место жительства
Неизвестно
Горностаево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
09.01.1804

Дочь: Татьяна Агаповна

Мать ребёнка: Ирина Абрамовна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Мавра Агаповна

Мать ребёнка: Ирина Абрамовна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Сидор Агапович

Мать ребёнка: Ирина Абрамовна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Агаповна

Мать ребёнка: Ирина Абрамовна

Горностаево, Коломенский, Московская область
Смерть
1860

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