Агап Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Фёдор Иванович
Мать: Анисья Арефьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Абрамовна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1804
Дочь: Татьяна Агаповна
Мать ребёнка: Ирина Абрамовна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Мавра Агаповна
Мать ребёнка: Ирина Абрамовна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Сидор Агапович
Мать ребёнка: Ирина Абрамовна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Агаповна
Мать ребёнка: Ирина Абрамовна
Смерть
1860