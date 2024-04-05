Koziatek (Zając) Marianna
Место рождения, Trzcianka/Brańszczyk akt 123/1859
Дата рожденияОколо 1859
Дата смерти31.05.1884
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Zając Jan
Мать: Koziatek (Dąbrowska) Ewa
, Trzcianka/Brańszczyk akt 123/1859
Бракосочетание
14.02.1881
Муж: Koziatek Piotr
Trzcianka/Brańszczyk akt 5/1881
Рождение ребёнка
10.08.1883
Сын: Koziatek Jan
Отец ребёнка: Koziatek Piotr
Trzcianka/Brańszczyk akt 101/1883
Смерть
31.05.1884
Trzcianka/Brańszczyk akt 39/1884