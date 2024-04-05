Koziatek (Zając) Marianna Около 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Koziatek (Zając) Marianna

Место рождения

, Trzcianka/Brańszczyk akt 123/1859

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

31.05.1884

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

1883 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Zając Jan

Мать: Koziatek (Dąbrowska) Ewa

, Trzcianka/Brańszczyk akt 123/1859
Бракосочетание
14.02.1881

Муж: Koziatek Piotr

Trzcianka/Brańszczyk akt 5/1881
Рождение ребёнка
10.08.1883

Сын: Koziatek Jan

Отец ребёнка: Koziatek Piotr

Trzcianka/Brańszczyk akt 101/1883
Смерть
31.05.1884
Trzcianka/Brańszczyk akt 39/1884

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