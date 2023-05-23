Кунская (Михалева) Валентина
Место рожденияд. Харчевня Крестецкого уезда Новгородской области
Дата рождения10.02.1905
Дата смерти06.08.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1905
Отец: Михалев-Першин Алексей
Мать: не указана
д. Харчевня Крестецкого уезда Новгородской области
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Зуева Зинаида
Отец ребёнка: Кунский Федор
Рождение ребёнка
1927
Сын: Кунский Михаил
Отец ребёнка: Кунский Федор
Смерть
06.08.1986
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