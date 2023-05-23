Кунская (Михалева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунская (Михалева) Валентина

Место рождения

д. Харчевня Крестецкого уезда Новгородской области

Дата рождения

10.02.1905

Дата смерти

06.08.1986

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
10.02.1905

Отец: Михалев-Першин Алексей

Мать: не указана

д. Харчевня Крестецкого уезда Новгородской области
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Зуева Зинаида

Отец ребёнка: Кунский Федор

Рождение ребёнка
1927

Сын: Кунский Михаил

Отец ребёнка: Кунский Федор

Смерть
06.08.1986
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