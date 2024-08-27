Рублева (Пялкина) Екатерина Астафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублева (Пялкина) Екатерина Астафьевна

Место рождения

Большое Пичаево, Моршанский уезд, Тамбовская губе

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублев Аким Степанович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Рублев) Пелагея Акимовна

Отец ребёнка: Рублев Аким Степанович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Рублев) Пелагея Ii Акимовна

Отец ребёнка: Рублев Аким Степанович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Рублев Иван Акимовия

Отец ребёнка: Рублев Аким Степанович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Рублев Алексей Акимович

Отец ребёнка: Рублев Аким Степанович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Рублев Гаврила Акимович

Отец ребёнка: Рублев Аким Степанович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Рублева) Авдотья Акимовна

Отец ребёнка: Рублев Аким Степанович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Рублев Матвей Акимович

Отец ребёнка: Рублев Аким Степанович

Смерть
Неизвестно

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