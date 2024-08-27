Рублева (Пялкина) Екатерина Астафьевна
Место рожденияБольшое Пичаево, Моршанский уезд, Тамбовская губе
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Рублев) Пелагея Акимовна
Отец ребёнка: Рублев Аким Степанович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Рублев) Пелагея Ii Акимовна
Отец ребёнка: Рублев Аким Степанович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Рублев Иван Акимовия
Отец ребёнка: Рублев Аким Степанович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Рублев Аким Степанович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Рублев Аким Степанович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Рублева) Авдотья Акимовна
Отец ребёнка: Рублев Аким Степанович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Рублев Аким Степанович
Смерть
Неизвестно