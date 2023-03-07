Рябев Тарас Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябев Тарас Яковлев

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Место рождения

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1687 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Рябев Яков Савельев

Мать: не указана

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Ганинская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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