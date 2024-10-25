Чернова (Мальцева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Мальцева) Анна

Место рождения

Москва

Дата рождения

08.07.1986

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1965 г.р.

Муж

1982 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1986

Отец: Мальцев Виктор

Мать: Мальцева (Заика) Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
высшее
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.04.2015

Муж: Чернов Александр

Рождение ребёнка
21.09.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов Александр

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