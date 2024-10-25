Чернова (Мальцева) Анна
Место рожденияМосква
Дата рождения08.07.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1986
Отец: Мальцев Виктор
Мать: Мальцева (Заика) Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
высшее
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.04.2015
Муж: Чернов Александр
Рождение ребёнка
21.09.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернов Александр