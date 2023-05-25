Крапивка Анисимова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крапивка Анисимова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крапивка Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крапивка Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Николь Дмитриевна

Отец ребёнка: Анисимов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Мия Дмитриевна

Отец ребёнка: Анисимов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Анисимов Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Дмитрий Иванович

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