Крапивка Анисимова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крапивка Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крапивка Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Николь Дмитриевна
Отец ребёнка: Анисимов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Мия Дмитриевна
Отец ребёнка: Анисимов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Анисимов Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно