(Дульцева) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наумов Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наумов Тихонович
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край