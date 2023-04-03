(Дульцева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дульцева) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1879 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Тихонович

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
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