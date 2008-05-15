Солдатенков Владимер
Место рожденияд. Тур, Руднянского рай-она, Смоленская область
Дата рождения17.08.1946
Дата смерти15.05.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.08.1946
Отец: Солдатенков Андрей
Мать: Солдатенкова Фекла
д. Тур, Руднянского рай-она, Смоленская область
Бракосочетание
12.07.1969
Жена: Солдатенкова Надежда
г. Щелково, Московская область
Рождение ребёнка
19.10.1970
Сын: Солдатенков Алексей
Мать ребёнка: Солдатенкова Надежда
г. Щелково, Московская область
Рождение ребёнка
24.08.1977
Дочь: Заботкина Татьяна
Мать ребёнка: Солдатенкова Надежда
г. Щелково, Московская область
Смерть
15.05.2008
г. Видное