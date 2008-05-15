Солдатенков Владимер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатенков Владимер

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Место рождения

д. Тур, Руднянского рай-она, Смоленская область

Дата рождения

17.08.1946

Дата смерти

15.05.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1946

Отец: Солдатенков Андрей

Мать: Солдатенкова Фекла

д. Тур, Руднянского рай-она, Смоленская область
Бракосочетание
12.07.1969

Жена: Солдатенкова Надежда

г. Щелково, Московская область
Рождение ребёнка
19.10.1970

Сын: Солдатенков Алексей

Мать ребёнка: Солдатенкова Надежда

г. Щелково, Московская область
Рождение ребёнка
24.08.1977

Дочь: Заботкина Татьяна

Мать ребёнка: Солдатенкова Надежда

г. Щелково, Московская область
Смерть
15.05.2008
г. Видное
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