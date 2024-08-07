Семен Григорьевич Крямин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Григорьевич Крямин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

ИНОГДА, в некоторых источниках эта фамилия пишется как "Трямин"
Рождение ребёнка
01.07.1877

Дочь: Конова (Крямина) Анна Семеновна

Мать ребёнка: Крямина (Назарова) Елена Стефановна

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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