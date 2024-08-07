Семен Григорьевич Крямин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
ИНОГДА, в некоторых источниках эта фамилия пишется как "Трямин"
Рождение ребёнка
01.07.1877
Дочь: Конова (Крямина) Анна Семеновна
Мать ребёнка: Крямина (Назарова) Елена Стефановна
Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно