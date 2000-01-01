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Шумаков Валерий Павлович

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Место рождения

Карталы

Дата рождения

30.08.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1946

Отец: Шумаков Павел Трофимович

Мать: Шумакова Ульяна Константиновна

Карталы
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