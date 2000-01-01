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Шумаков Валерий Павлович
Шумаков Валерий Павлович
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Место рождения
Карталы
Дата рождения
30.08.1946
Пол
Мужской
Отец
Шумаков Павел Трофимович
1904 г.р.
Мать
Шумакова (Шумакова) Ульяна Константиновна
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1946
Отец:
Шумаков Павел Трофимович
Мать:
Шумакова Ульяна Константиновна
Карталы
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