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Москвин Юрий Николаевич

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

14.06.1938

Дата смерти

11.11.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1938

Отец: Москвин Николай Степанович

Мать: Котова Евдокия Фёдоровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.02.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Москвина Лариса Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москвина Лариса Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Москвина Лариса Дмитриевна

Смерть
11.11.2015
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