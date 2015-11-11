Москвин Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.06.1938
Дата смерти11.11.2015
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1938
Рождение ребёнка
28.02.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Москвина Лариса Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Москвина Лариса Дмитриевна
Смерть
11.11.2015