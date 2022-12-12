Целищев Василий Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1671 ст.
Дата смертиОколо 1725 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1671 ст.
Отец: Целищев Тимофей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1692 ст.
Сын: Целищев Кирилл Васильевич
Мать ребёнка: - Марья Минина
Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.
Дочь: Целищева Овдотья Васильевна
Мать ребёнка: - Марья Минина
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.
Дочь: Целищева Наталья Васильевна
Мать ребёнка: - Марья Минина
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.
Мать ребёнка: - Марья Минина
Смерть
Около 1725 ст.