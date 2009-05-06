Бейман (Ермолина) Любовь Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бейман (Ермолина) Любовь Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1929

Дата смерти

06.05.2009

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.01.1956

Муж: Бейман Валентин Федорович

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
1956

Сын: Бейман Игорь Валентинович

Отец ребёнка: Бейман Валентин Федорович

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
1962

Сын: Бейман Владимир Валентинович

Отец ребёнка: Бейман Валентин Федорович

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Смерть
06.05.2009
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
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