Бейман (Ермолина) Любовь Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1929
Дата смерти06.05.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.01.1956
Рождение ребёнка
1956
Сын: Бейман Игорь Валентинович
Отец ребёнка: Бейман Валентин Федорович
Рождение ребёнка
1962
Сын: Бейман Владимир Валентинович
Отец ребёнка: Бейман Валентин Федорович
Смерть
06.05.2009