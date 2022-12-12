Мартынов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1925

Дочь: Павлова Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Мартынова Мария

Гремячево, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартынова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартынова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартынова Мария

Работа или профессия
Неизвестно
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