Решетняк (Голобородько) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетняк (Голобородько) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1810 ст.

Отец: Голобородько Петр

Мать: Голобородько Мария Ивановна

Место жительства
1813 ст.
Межигорка, Черкаська область
Возраст - 5 лет. Исповедная роспись за 1813
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Решетняк Филипп Иванович

Отец ребёнка: Решетняк Иван Власович

Межигорка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Решетняк Клементий Иванович

Отец ребёнка: Решетняк Иван Власович

Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Решетняк Архип Иванович

Отец ребёнка: Решетняк Иван Власович

Межигорка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетняк Иван Власович

Смерть
Неизвестно
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