Решетняк (Голобородько) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
28.02.1810 ст.
Отец: Голобородько Петр
Место жительства
1813 ст.
Возраст - 5 лет. Исповедная роспись за 1813
Рождение ребёнка
1834 ст.
Отец ребёнка: Решетняк Иван Власович
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Решетняк Клементий Иванович
Отец ребёнка: Решетняк Иван Власович
Рождение ребёнка
1845 ст.
Отец ребёнка: Решетняк Иван Власович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно