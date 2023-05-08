Сисина Любовь Грегорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сисин Григорий
Мать: Сисина Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривенко Алексей Петрович
Отец ребёнка: Кривенко Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривенко Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Кривенко Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривенко Петр
Смерть
Неизвестно