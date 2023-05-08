Сисина Любовь Грегорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сисина Любовь Грегорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сисин Григорий

Мать: Сисина Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривенко Алексей Петрович

Отец ребёнка: Кривенко Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривенко Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Кривенко Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенко Петр

Смерть
Неизвестно
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