Баландина Авдея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.02.1905
Дочь: Кривова Баландина Анна Антоновна
Отец ребёнка: Баландин Антон
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Баландин Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баландина Бурыкина Ефимия Антоновна
Отец ребёнка: Баландин Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баландин Андрей Антонович
Отец ребёнка: Баландин Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баландин Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баландина Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Баландин Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баландин Василий Антонович
Отец ребёнка: Баландин Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баландин Антон
Смерть
Неизвестно