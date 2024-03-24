Баландина Авдея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баландина Авдея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1905

Дочь: Кривова Баландина Анна Антоновна

Отец ребёнка: Баландин Антон

Рождение ребёнка
1914

Сын: Баландин Антон Антонович

Отец ребёнка: Баландин Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баландина Бурыкина Ефимия Антоновна

Отец ребёнка: Баландин Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баландин Андрей Антонович

Отец ребёнка: Баландин Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баландин Пётр Антонович

Отец ребёнка: Баландин Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баландина Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Баландин Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баландин Василий Антонович

Отец ребёнка: Баландин Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баландин Иван Антонович

Отец ребёнка: Баландин Антон

Смерть
Неизвестно
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