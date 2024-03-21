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Анисья Якимова

Место рождения

Дельная Дубрава, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1710

Дата смерти

1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Дельная Дубрава, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пучина Авдотья Акимова

Отец ребёнка: Яким Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яким Григорьев

Рождение ребёнка
1744

Сын: Акиндий Якимов

Отец ребёнка: Яким Григорьев

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Пучин Семен Акимов

Отец ребёнка: Яким Григорьев

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Василиса Якимова

Отец ребёнка: Яким Григорьев

Смерть
1764

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