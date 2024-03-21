Анисья Якимова
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смерти1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пучина Авдотья Акимова
Отец ребёнка: Яким Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яким Григорьев
Рождение ребёнка
1744
Сын: Акиндий Якимов
Отец ребёнка: Яким Григорьев
Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1749
Сын: Пучин Семен Акимов
Отец ребёнка: Яким Григорьев
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Василиса Якимова
Отец ребёнка: Яким Григорьев
Смерть
1764