Федченко Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федченко Михаил Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Федченко Яков Иосифович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федченко Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Федченко Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Локтионова Таисия Михайловна

Мать ребёнка: Федченко Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федченко Галина

Смерть
Неизвестно
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