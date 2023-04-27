Федченко Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Федченко Яков Иосифович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федченко Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Федченко Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Локтионова Таисия Михайловна
Мать ребёнка: Федченко Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федченко Галина
Смерть
Неизвестно