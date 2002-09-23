Лебедева (Горлищева) Нина Александровна
Место рождения
Дата рождения20.01.1924
Дата смерти23.09.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1924
Рождение ребёнка
27.12.1948
Дочь: Закабула (Лебедева) Татьяна Флегонтовна
Отец ребёнка: Лебедев Флегонт Флегонтович
Рождение ребёнка
20.09.1950
Дочь: Шаплыгина (Лебедева) Светлана Флегонтовна
Отец ребёнка: Лебедев Флегонт Флегонтович
Рождение ребёнка
30.10.1952
Дочь: Юрьева (Лебедева) Наталия Флегонтовна
Отец ребёнка: Лебедев Флегонт Флегонтович
Рождение ребёнка
26.12.1956
Дочь: Горелкина (Лебедева) Евгения Флегонтовна
Отец ребёнка: Лебедев Флегонт Флегонтович
Рождение ребёнка
26.12.1956
Сын: Лебедев Виктор Флегонтович
Отец ребёнка: Лебедев Флегонт Флегонтович
Смерть
23.09.2002