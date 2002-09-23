Лебедева (Горлищева) Нина Александровна 20.01.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лебедева (Горлищева) Нина Александровна

Место рождения

Осипиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.01.1924

Дата смерти

23.09.2002

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1924

Отец: Горлищев Александр Вячеславович

Мать: Горлищева Екатерина Михайловна

Осипиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.12.1948

Дочь: Закабула (Лебедева) Татьяна Флегонтовна

Отец ребёнка: Лебедев Флегонт Флегонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.09.1950

Дочь: Шаплыгина (Лебедева) Светлана Флегонтовна

Отец ребёнка: Лебедев Флегонт Флегонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.10.1952

Дочь: Юрьева (Лебедева) Наталия Флегонтовна

Отец ребёнка: Лебедев Флегонт Флегонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.12.1956

Дочь: Горелкина (Лебедева) Евгения Флегонтовна

Отец ребёнка: Лебедев Флегонт Флегонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.12.1956

Сын: Лебедев Виктор Флегонтович

Отец ребёнка: Лебедев Флегонт Флегонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
23.09.2002

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