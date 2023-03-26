Литвиненко (Скачко) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвиненко (Скачко) Светлана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Скачко Алевтина Ефимовна

Рождение ребёнка
18.12.1995

Сын: Литвиненко Даниил Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мацков Богдан Андреевич

Отец ребёнка: Мацков Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мацков Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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