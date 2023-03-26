Литвиненко (Скачко) Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Скачко Алевтина Ефимовна
Рождение ребёнка
18.12.1995
Сын: Литвиненко Даниил Андреевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мацков Андрей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности