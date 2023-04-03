Вовна Федот Захариевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вовна Захарий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1896
Дочь: Елена Федотовна
Мать ребёнка: Вовна Евдокия Климентиевна
Рождение ребёнка
25.08.1897
Сын: Вовна Христофор Федотович
Мать ребёнка: Вовна Евдокия Климентиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно