Вовна Федот Захариевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вовна Федот Захариевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вовна Захарий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1896

Дочь: Елена Федотовна

Мать ребёнка: Вовна Евдокия Климентиевна

Рождение ребёнка
25.08.1897

Сын: Вовна Христофор Федотович

Мать ребёнка: Вовна Евдокия Климентиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вовна Евдокия Климентиевна

Смерть
Неизвестно
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