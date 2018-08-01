Арзамасков Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения20.01.1929
Дата смерти?.08.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1929
Рождение ребёнка
23.12.1962
Дочь: Сероглазкина Лариса Михайловна
Мать ребёнка: Сероглазкина Валентина Филаретовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арзамасков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Сероглазкина Валентина Филаретовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.2018