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Арзамасков Михаил Иванович

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Место рождения

Оленье, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

20.01.1929

Дата смерти

?.08.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1929

Отец: Арзамасков Иван Иванович

Мать: Арзамаскова Прасковья Степановна

Оленье, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.12.1962

Дочь: Сероглазкина Лариса Михайловна

Мать ребёнка: Сероглазкина Валентина Филаретовна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арзамасков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Сероглазкина Валентина Филаретовна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сероглазкина Валентина Филаретовна

Смерть
?.08.2018
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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