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Бакулин Козьма Тарасов

Место рождения

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1655

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655

Отец: Бакулин Тарас (Тараско) Иванов

Мать: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Бакулин Степан (Стенка) Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Бакулин Михаил (Мишка) Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1710

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