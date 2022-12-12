Власов Степан Григорьевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1854
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1854 по 1877
Место жительства
С 1877 по 1917
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1917 по 1919
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
1919