Власов Степан Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Степан Григорьевич

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Место рождения

Донецк, город Донецк, Ростовская область

Дата рождения

10.10.1854

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Донецк, город Донецк, Ростовская область
Место жительства
С 1854 по 1877
Донецк, город Донецк, Ростовская область
Место жительства
С 1877 по 1917
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1917 по 1919
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
1919
Донецк, город Донецк, Ростовская область
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