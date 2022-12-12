Рыженьков Сергей Федорович
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Рыженьков Федор
52 семья в исп.1779 25 семья в 1816
Рождение ребёнка
1773
Сын: Рыженьков Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
25 семья в 1816 33 семья в 1850 Строгино Переведен в Черепково в 1846 г. 2 семья в 1850 в Черепково 26 семья в 1858 в Черепково
Рождение ребёнка
1798
Сын: Рыженьков Кирилл Сергеевич
Мать ребёнка: Рыженькова Ксения Ивановна
25 семья в 1816 60 семья в исп.1825 54 семья в исп.1831 33 в Строгино в 1850 29 семья в Строгино в 1858
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1826