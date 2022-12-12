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Рыженьков Сергей Федорович

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1754

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Рыженьков Федор

Мать: Рыженькова Анисья Максимовна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
52 семья в исп.1779 25 семья в 1816
Рождение ребёнка
1773

Сын: Рыженьков Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
25 семья в 1816 33 семья в 1850 Строгино Переведен в Черепково в 1846 г. 2 семья в 1850 в Черепково 26 семья в 1858 в Черепково
Рождение ребёнка
1798

Сын: Рыженьков Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: Рыженькова Ксения Ивановна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
25 семья в 1816 60 семья в исп.1825 54 семья в исп.1831 33 в Строгино в 1850 29 семья в Строгино в 1858
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыженькова Ксения Ивановна

Смерть
1826
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