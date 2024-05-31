Флоря Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флоря Людмила Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.83

Пол

Женский

Отец

54 г.р.

Мать

57 г.р.

Дети

2012 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.83

Отец: Чилочи Владимир Васильевич

Мать: Чилочи Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Флоря Александр Владимирович

Рождение ребёнка
21.04.2012

Сын: Флоря Роман Александрович

Отец ребёнка: Флоря Александр Владимирович

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