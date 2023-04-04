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Климушкин Сергей Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

После 04.12.1869

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1861

Жена: Климушкина Прасковья Ивановна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.1863

Сын: Климушкин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Климушкина Прасковья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1866

Дочь: Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Климушкина Прасковья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1866

Дочь: Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Климушкина Прасковья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1869

Дочь: Калинина Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Климушкина Прасковья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 04.12.1869
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