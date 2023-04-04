Климушкин Сергей Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиПосле 04.12.1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1861
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.1863
Сын: Климушкин Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Климушкина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1866
Дочь: Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Климушкина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1866
Дочь: Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Климушкина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
04.12.1869
Дочь: Калинина Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Климушкина Прасковья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 04.12.1869