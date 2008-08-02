Цаплинова (Бессонова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1961
Дата смерти02.08.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1961
Рождение ребёнка
10.07.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цаплинов Виктор Борисович
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.03.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цаплинов Виктор Борисович
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.08.2008
с. Селитьба Сосновского района Нижегородской области
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область