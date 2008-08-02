Цаплинова (Бессонова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦаплинова (Бессонова) Анна Васильевна

Цаплинова (Бессонова) Анна Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1961

Дата смерти

02.08.2008

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1922 г.р.

Муж

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1961

Отец: Бессонов Василий Степанович

Мать: Бессонова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
10.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Виктор Борисович

Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Виктор Борисович

Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цаплинов Виктор Борисович

Смерть
02.08.2008
с. Селитьба Сосновского района Нижегородской области
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close