Южакова Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1968
Дата смерти29.08.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1979
Сын: Южаков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Южаков Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
14.06.1987
Дочь: Южакова Олеся Александровна
Отец ребёнка: Южаков Александр Анатольевич
Смерть
29.08.2021