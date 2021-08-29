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Южакова Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1968

Дата смерти

29.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Южаков Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
19.06.1979

Сын: Южаков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Южаков Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
14.06.1987

Дочь: Южакова Олеся Александровна

Отец ребёнка: Южаков Александр Анатольевич

Смерть
29.08.2021

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