Субашиев Карп Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1904 ст.
Дочь: Субашиева Евгения Карповна
Мать ребёнка: Субашиева Анисья Яковлевна
Место жительства
1904
На 1904 год - потомственный почётный гражданин Феодосии, армяно-григорианского вероисповедания.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно