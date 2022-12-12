Субашиев Карп Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субашиев Карп Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1904 ст.

Дочь: Субашиева Евгения Карповна

Мать ребёнка: Субашиева Анисья Яковлевна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
1904
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
На 1904 год - потомственный почётный гражданин Феодосии, армяно-григорианского вероисповедания.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субашиева Анисья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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