Абрамец Наднжда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамец Наднжда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1098

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1098

Отец: не указан

Мать: Коледова Елена Александровна

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