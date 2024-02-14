Бондаренко (Завьялова) Фаина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Завьялова) Фаина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Завьялов Владимир Михайлович

Мать: Завьялова Евпраксия Николаевна

Рождение ребёнка
27.10.1965

Сын: Бондаренко Сергей Иванович

Отец ребёнка: Бондаренко Иван Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Бондаренко Иван Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Музыка Галина Ивановна

Отец ребёнка: Бондаренко Иван Фомич

Смерть
Неизвестно
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