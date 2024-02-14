Бондаренко (Завьялова) Фаина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1965
Сын: Бондаренко Сергей Иванович
Отец ребёнка: Бондаренко Иван Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондаренко Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Бондаренко Иван Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Музыка Галина Ивановна
Отец ребёнка: Бондаренко Иван Фомич
Смерть
Неизвестно