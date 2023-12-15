(Терешкович) Наталья Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Терешкович) Наталья Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Терешкович Влас Агеевич

Мать: (Кенько) Устинья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросик Дмитрий Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Дмитриевна

Отец ребёнка: Андросик Дмитрий Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Андросик Дмитрий Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросик Дмитрий Герасимович

Смерть
1999

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