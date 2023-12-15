(Терешкович) Наталья Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1999
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Терешкович Влас Агеевич
Мать: (Кенько) Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: Андросик Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Андросик Дмитрий Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1999