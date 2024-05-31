Усова Матрёна Григорьева Вычислено 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усова Матрёна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1833 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Пётр Григорьев

Рождение ребёнка
11.06.1844 ст.

Дочь: (Усова) Агрипина Петрова

Отец ребёнка: Усов Пётр Григорьев

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №6, дело №34, стр. 209 . Актовая запись №22 https://yandex.ru/archive/catalog/85104def-b639-47f4-aa4a-e6476677b9ea/209?center=1764+3664
Рождение ребёнка
21.07.1845

Сын: Усов Василий Петров

Отец ребёнка: Усов Пётр Григорьев

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.11.1851

Сын: Усов Михаил Петров

Отец ребёнка: Усов Пётр Григорьев

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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