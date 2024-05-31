Усова Матрёна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усов Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
11.06.1844 ст.
Дочь: (Усова) Агрипина Петрова
Отец ребёнка: Усов Пётр Григорьев
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №6, дело №34, стр. 209 . Актовая запись №22 https://yandex.ru/archive/catalog/85104def-b639-47f4-aa4a-e6476677b9ea/209?center=1764+3664
Рождение ребёнка
21.07.1845
Сын: Усов Василий Петров
Отец ребёнка: Усов Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
05.11.1851
Сын: Усов Михаил Петров
Отец ребёнка: Усов Пётр Григорьев
Смерть
Неизвестно