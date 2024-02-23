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(Тишкина) Александра Авксентьевна

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

25.04.1890 ст.

Дата смерти

01.?.1890 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1890 ст.

Отец: Тишкин (Тихонов) Авксентий (Алексей) Степанович

Мать: Тишкина Ольга Арефьевна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Крещение
26.04.1890 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Воспреемники: села Новгородского крестьянин ... Емельянов Тишкин и жена ...ног рядового макея Михайлов ... Ина Дарья Филлипова
Смерть
01.?.1890 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
От слабости
Похороны
03.?.1890 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
На приходском кладбище

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