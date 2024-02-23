(Тишкина) Александра Авксентьевна
Место рождения
Дата рождения25.04.1890 ст.
Дата смерти01.?.1890 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1890 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
26.04.1890 ст.
Воспреемники: села Новгородского крестьянин ... Емельянов Тишкин и жена ...ног рядового макея Михайлов ... Ина Дарья Филлипова
Смерть
01.?.1890 ст.
От слабости
Похороны
03.?.1890 ст.
На приходском кладбище