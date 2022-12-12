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Старостин Алексей Михайлович

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

14.04.1902

Дата смерти

?.04.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1902

Отец: Старостин Михаил Васильев

Мать: Мария Леонова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
23.08.1941
Куркинский РВК, Тульская обл., Куркинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старостина Анастасия Григорьевна

Крещение
Неизвестно
Godparents:Федор Филиппов Старостин и Ивана Феофанова Захарова жена Мария Васильева
Смерть
?.04.1942
Причина смерти: На войне
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