Старостин Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения14.04.1902
Дата смерти?.04.1942
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1902
Отец: Старостин Михаил Васильев
Мать: Мария Леонова
Военная служба
23.08.1941
Куркинский РВК, Тульская обл., Куркинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старостина Анастасия Григорьевна
Крещение
Неизвестно
Godparents:Федор Филиппов Старостин и Ивана Феофанова Захарова жена Мария Васильева
Смерть
?.04.1942
Причина смерти: На войне