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Богданов Осип Григорьев

Место рождения

с. Солдатская Вихляйка Тамбовской губернии

Дата рождения

1732

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Богданов Григорий Кондратьев

Мать: Богданова ?

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: (Богданова) Ирина Осипова

Мать ребёнка: Богданова (Ярыгина) Авдотья Степанова

Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: (Богданова) Ирина Осипова

Мать ребёнка: Богданова (Ярыгина) Авдотья Степанова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Богданов Дорофей Осипов

Мать ребёнка: Богданова (Ярыгина) Авдотья Степанова

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Богданова) Арина Осипова

Мать ребёнка: Богданова (Ярыгина) Авдотья Степанова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Богданов Игнат Осипов

Мать ребёнка: Богданова (Ярыгина) Авдотья Степанова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Богданов Ефим Осипов

Мать ребёнка: Богданова (Ярыгина) Авдотья Степанова

Смерть
1791

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