Богданов Осип Григорьев
Место рожденияс. Солдатская Вихляйка Тамбовской губернии
Дата рождения1732
Дата смерти1791
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Богданов Григорий Кондратьев
Мать: Богданова ?
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: (Богданова) Ирина Осипова
Мать ребёнка: Богданова (Ярыгина) Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: (Богданова) Ирина Осипова
Мать ребёнка: Богданова (Ярыгина) Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Богданова (Ярыгина) Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Богданова) Арина Осипова
Мать ребёнка: Богданова (Ярыгина) Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Богданова (Ярыгина) Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Богданов Ефим Осипов
Мать ребёнка: Богданова (Ярыгина) Авдотья Степанова