Чавкина (Баранова) Клавдия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чавкина (Баранова) Клавдия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чавкин Юрий Иванович

Отец ребёнка: Чавкин Иван Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чавкин Иван Ильич

Рождение ребёнка
25.12.1947

Сын: Чавкина Владимир Иванович

Отец ребёнка: Чавкин Иван Ильич

Смерть
Неизвестно

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