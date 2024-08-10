Чавкина (Баранова) Клавдия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чавкин Юрий Иванович
Отец ребёнка: Чавкин Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чавкин Иван Ильич
Рождение ребёнка
25.12.1947
Сын: Чавкина Владимир Иванович
Отец ребёнка: Чавкин Иван Ильич
Смерть
Неизвестно