Гудемнюк Семен Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1967
Дата смерти04.03.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1967
Отец: не указан
Мать: Зонга Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
16.10.1990
Дочь: Гудемнюк Ирина Семеновна
Мать ребёнка: Шуракова Елена Николаевна
Рахов, Закарпатська область
Рождение ребёнка
12.03.1994
Сын: Гудемнюк Александр Семенович
Мать ребёнка: Шуракова Елена Николаевна
Клюкино, Поназыревский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.2018