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Гудемнюк Семен Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1967

Дата смерти

04.03.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1967

Отец: не указан

Мать: Зонга Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
16.10.1990

Дочь: Гудемнюк Ирина Семеновна

Мать ребёнка: Шуракова Елена Николаевна

Рахов, Закарпатська область
Рождение ребёнка
12.03.1994

Сын: Гудемнюк Александр Семенович

Мать ребёнка: Шуракова Елена Николаевна

Клюкино, Поназыревский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуракова Елена Николаевна

Смерть
04.03.2018
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