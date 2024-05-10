Аренс Евгений Иванович 04.01.1856 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Аренс Евгений Иванович

Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

04.01.1856 ст.

Дата смерти

05.11.1931

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1856 ст.

Отец: Аренс Иван Аполлонович

Мать: не указана

Киев, Украинская ССР
Упоминание
Неизвестно
Википедия | https://ru.wikipedia.org/wiki/Аренс,_Евгений_Иванович | Образование получил в Морском кадетском корпусе. По производстве в гардемарины 1 мая 1876 года, с открытием военных действий против ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Генерал флота, ординарный профессор Николаевской морской академии по истории русского флота.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
05.11.1931
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
После 05.11.1931
Новодевичье кладбище (Санкт-Петербург), Воскресенский Новодевичий монастырь, г. Санкт-Петербург, Российская империя

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