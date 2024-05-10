Аренс Евгений Иванович
Место рождения
Дата рождения04.01.1856 ст.
Дата смерти05.11.1931
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1856 ст.
Отец: Аренс Иван Аполлонович
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Википедия | https://ru.wikipedia.org/wiki/Аренс,_Евгений_Иванович | Образование получил в Морском кадетском корпусе. По производстве в гардемарины 1 мая 1876 года, с открытием военных действий против ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Генерал флота, ординарный профессор Николаевской морской академии по истории русского флота.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.11.1931
Похороны
После 05.11.1931
Новодевичье кладбище (Санкт-Петербург), Воскресенский Новодевичий монастырь, г. Санкт-Петербург, Российская империя