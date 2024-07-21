Петр
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фадей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сима
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно