Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр

Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сима

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.