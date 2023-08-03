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Беляев Алексей Антониев

Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1862

Дата смерти

20.04.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Беляев Антоний Терентев

Мать: Беляева Ольга Иванова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Параскева Васильева

Рождение ребёнка
1896

Сын: Беляев Евфим Алексеевич

Мать ребёнка: Беляева Параскева Васильева

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Беляева) Агафья Алексеевна

Мать ребёнка: Беляева Параскева Васильева

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1898

Дочь: Беляева Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Беляева Параскева Васильева

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
ВУЦА 364-1-7821 1897-1900 1898 Март 101об-102. – 19 7 8 Дарья. Восприемница- вдова Анастасия Игнатиева Бычихина, Берсенево.
Рождение ребёнка
16.05.1899

Сын: Беляев Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Беляева Параскева Васильева

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
МК КАУ ВО 213.Т.2. стр.628 Ф.496.Оп.7.Д Отец Алексей Антониев Беляев уволенный в запас армии https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/433351#628
Бракосочетание
22.09.1899

Жена: Беляева (Бычихина) Наталья Михайловна

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
МК КАУ ВО 213.Т.2. стр.628 Ф.496.Оп.7.Д 1899 год Поручители по жениху: д.Берсенево Андрей Антониев Беляев и д.Матлоева Иоанн Максимов Беляев по невесте: д.Дресвище Николай Михайлов Бычихин и отставно... Показать все
Смерть
20.04.1900
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
ВУЦА 364-1-7821 1897-1900 1900г Апрель 360об-361 26 – 20 22 уволенный в запас армии Алексей Антониев Беляев. Берсенево 38 лет, от горячки.

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